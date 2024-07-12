В сентябре в России планируют заблокировать доступ к YouTube

В России планируют полностью заблокировать доступ в YouTube в сентябре. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник, близкий к администрации президента. Эту информацию подтвердил источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур.

— На протяжении июля — августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка, — отметил источник из администрации.

Второй источник информацию также подтвердил.

У абонентов всех российских операторов могут снизиться качество воспроизведения и скорость загрузки видеороликов на YouTube. Это связано с техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего Google.