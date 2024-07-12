Роскомнадзор заблокировал сайт фанфиков «Фикбук». «Фикбук» назвал это «недоразумением»

Роскомнадзор заблокировал доступ к крупнейшей русскоязычной площадке фанфиков — сайту «Фикбук» («Книга фанфиков»). Информация о блокировке появилась в универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам ведомства.

На этой неделе Роскомнадзор направил владельцам сайта требование удалить контент с ЛГБТ-пропагандой, ссылаясь на признание «международного движения ЛГБТ» экстремистским и запрещенным в России. В ведомстве заявили, что ранее неоднократно направляли уведомления с требованием удалить запрещенную информацию, но она переносилась на другие страницы ресурса.

Команда «Фикбука» назвала случившееся недоразумением и сообщила, что работает над его устранением.

— Сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к «Фикбуку» на территории РФ. Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, — написал «Фикбук» в своем телеграм-канале.

В конце 2023 года Верховный суд РФ признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории России. С начала 2024 года Роскомнадзор заблокировал свыше 26 тысяч страниц, содержащих ЛГБТ-контент.

«Фикбук» — крупнейший русскоязычный ресурс, где публикуются фанатские произведения, включая рассказы и стихи по мотивам книг, кино, сериалов и других проектов. Помимо фанфиков, на сайте размещаются оригинальные истории и литературоведческие статьи.

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Екатерина Петрова