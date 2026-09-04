Алексей Бывальцев рассказал, как играл в сборной России в звене с Гусевым и Дадоновым

Новичок «Ак Барса» вспоминает, как играл в одной команде с Капризовым, Гусевым, Бучневичем и Дадоновым

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев в интервью «Реальному времени» рассказал, как выступал в одном звене с нападающими Никитой Гусевым и Евгением Дадоновым в составе сборной России.

— Сезон-2017/18 в КХЛ за «Амур» оказался для вас прорывным с точки зрения личной статистики. Вас вызывали в сборную России, вы играли в Евротуре. Были в расширенном списке на чемпионате мира в Дании. Находились в команде с Кириллом Капризовым, Игорем Шестеркиным, Павлом Бучневичем — нынешними звездами НХЛ. Расскажите о своих ощущениях?

— Фантастические впечатления. Потому что для меня это было неожиданно. Огромное удовольствие играть с такими мастерами. Рад, что получилось забить во время Евротура, поиграть с Никитой Гусевым и Евгением Дадоновым в одном звене, а потом и доехать до чемпионата мира.

— Дадонов и Гусев — очень тонкие хоккеисты, с высочайшим хоккейным айкью, техникой. Был мандраж по началу, когда вас вместе с ними в одно звено поставил тренерский штаб сборной России?

— Конечно, был. Когда ко мне подошли тренеры и сказали, что хотят поставить меня в первое звено вместе с Гусевым и Дадоновым, у меня единственная мысль была — лишь бы не накосячить на льду, чтобы не убрали сразу. Как бы шайбу не потерять, отдавать точно на них.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Какая-то невероятная аура у Дадонова и у Гусева уже тогда была?

— Кстати, нет. Спокойные ребята очень, тогда еще достаточно молодые. Это сейчас Гусев и Дадонов — одни из главных лиц российского хоккея. Тогда в сборной не скажу, что был какой-то сильный страх ошибки, что мне сразу капец.

Евгений Романов