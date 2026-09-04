В центре Казани ограничат движение из-за полумарафона

Ограничения затронут участки в районе моста «Миллениум», Кремлевской дамбы и улицы Сибгата Хакима

Фото: Артем Дергунов

10 и 11 октября в Казани пройдет национальный полумарафон. В связи с подготовкой и проведением забега в центре города временно ограничат движение и запретят парковку на ряде улиц, сообщили организаторы. Постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения затронут участки в районе моста «Миллениум», Кремлевской дамбы и улицы Сибгата Хакима.

С 04:00 10 октября до 11:30 11 октября запретят парковку на Кремлевской набережной и улице С. Хакима.

В день забега, 11 октября, движение будут перекрывать поэтапно:

С 05:30 до 10:15:

мост «Миллениум» (полное закрытие движения);

ул. Вишневского (от съезда с ул. Н. Ершова до моста);

ул. Подлужная (от ул. Толстого до моста);

ул. Ф. Амирхана (от заезда в тоннель до моста «Миллениум»).

С 05:30 до 10:45:

ул. С. Хакима (от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской);

чистопольское кольцо (ограничение двух правых полос);

территория вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное закрытие).

С 05:30 до 11:15:

ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана).

С 05:30 до 11:45:

кремлевская дамба (в обоих направлениях);

Ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской);

ул. Батурина (от ул. К. Маркса до Кремлевской набережной);

ул. Пролетарская, съезды с площади Тысячелетия и участок ул. Ташаяк.

С 04:00 до 12:00 сервисы проката приостановят работу и запретят парковку средств индивидуальной мобильности в зонах проведения забега.

Напомним, «Казанский национальный полумарафон» — серия спортивных мероприятий, которая включает в себя дистанции 21,1 км, 10 км, 3 км и детские забеги. В прошлом году в нем приняли участие рекордные 10 тыс. человек.

Алсу Сабирзанова