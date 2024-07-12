В России планируют разрешить белорусам принимать участие в выборах

В Госдуму внесен законопроект о разрешении белорусам принимать участие в выборах в России. Также они смогут избираться в органы местного самоуправления, за исключением Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что граждане России, проживающие на территории Белоруссии, имеют право избирать и быть избранными. Однако данного права лишены граждане соседнего государства, постоянно проживающие на территории России.

Стоит подчеркнуть, что граждане Белоруссии в России обладают рядом особых прав и привилегий при пребывании в стране. Так, у них отсутствует необходимость в создании миграционной карты. Также граждане Белоруссии имеют право находиться на территории России в течение 90 суток с даты въезда без обязательной регистрации, они не обязаны проходить медицинскую комиссию и дактилоскопическую регистрацию для трудоустройства и для длительного пребывания на территории страны.