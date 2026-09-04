Малый бизнес переманивает дальневосточные компании в Китай

КНР предоставляет кредиты в 3%, гранты на капитальные затраты и низкие налоговые ставки

Фото: Мария Зверева

Высокая стоимость рабочей силы, дорогие заемные деньги и значительная фискальная нагрузка стали причинами для перерегистрации ряда российских компаний из Дальневосточного федерального округа (ДФО) в Китае. Об этом в комментарии «Ведомостям» сообщил глава ассоциации «Опора России» Александр Катырин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

По словам Катырина, китайские партнеры активно предлагают дальневосточным компаниям перерегистрироваться в китайских промышленных и технопарках, находящихся всего в нескольких километрах от границы. Он отметил, что КНР предоставляет кредиты под три процента, гранты на капитальные затраты и низкие налоговые ставки, что делает это предложение привлекательным для бизнеса.

Реальное время / realnoevremya.ru

Наталья Хобракова, партнер Б1 и глава направления по работе с азиатскими компаниями, подтвердила, что эта тенденция растет, однако говорить о массовой перерегистрации пока рано. Она отметила, что компании скорее углубляют свое присутствие в Китае, так как этот рынок становится ключевым для закупок и продаж.

Хобракова также подчеркнула, что базовая ставка налога на прибыль в Китае составляет 25%, однако для некоторых категорий бизнеса действуют льготы, требующие физического присутствия в стране. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 13%, а для малого бизнеса — всего три процента, что значительно выгоднее, чем в России.

Среди основных преимуществ Хобракова выделила дешевые кредиты, но для их получения компаниям необходимо выполнить определенные условия, часто включая привлечение китайских партнеров.

Ранее сообщалось, что каждый шестой житель России — предприниматель.

Никита Егоров