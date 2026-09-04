Трамп потребовал от ФРС снизить ключевую ставку, пригрозив остановкой торговли

Президент Штатов отметил, что кредитная история США намного лучше, чем была совсем недавно

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) снизить ключевую процентную ставку, угрожая в противном случае остановить торговлю с государствами, с которыми у США наблюдается торговый дефицит. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

— В августе работодатели создали 162 000 рабочих мест. Снизьте процентные ставки, потому что кредитная история США намного лучше, чем она была совсем недавно! Сильная страна означает более низкие процентные ставки — это лучший кредит. Все очень просто, — заявил Трамп.

Он также отметил, что у США должна быть самая низкая ключевая ставка в мире, и предупредил, что в случае отказа его администрация прекратит торговать с рядом стран. Это, по его мнению, будет «лучше, чем тарифы». Трамп акцентировал внимание, что ФРС должна «одуматься и стать патриотом», так как высокие ставки ставят США в невыгодное положение.

В конце июля ФРС оставила процентную ставку в диапазоне 3,5—3,75%. Следующее заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США пройдет 17—18 сентября 2026 года.

Никита Егоров