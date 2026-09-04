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Трамп потребовал от ФРС снизить ключевую ставку, пригрозив остановкой торговли

21:00, 04.09.2026

Президент Штатов отметил, что кредитная история США намного лучше, чем была совсем недавно

Трамп потребовал от ФРС снизить ключевую ставку, пригрозив остановкой торговли
Фото: скриншот из видео «Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме» с канала «События Дня»

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) снизить ключевую процентную ставку, угрожая в противном случае остановить торговлю с государствами, с которыми у США наблюдается торговый дефицит. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

— В августе работодатели создали 162 000 рабочих мест. Снизьте процентные ставки, потому что кредитная история США намного лучше, чем она была совсем недавно! Сильная страна означает более низкие процентные ставки — это лучший кредит. Все очень просто, — заявил Трамп.

Он также отметил, что у США должна быть самая низкая ключевая ставка в мире, и предупредил, что в случае отказа его администрация прекратит торговать с рядом стран. Это, по его мнению, будет «лучше, чем тарифы». Трамп акцентировал внимание, что ФРС должна «одуматься и стать патриотом», так как высокие ставки ставят США в невыгодное положение.

В конце июля ФРС оставила процентную ставку в диапазоне 3,5—3,75%. Следующее заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США пройдет 17—18 сентября 2026 года.

Никита Егоров

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