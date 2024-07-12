Татарстанцам начнут выплачивать по 100 тысяч рублей за приглашение на контрактную службу
Жителям Татарстана начнут выплачивать по 100 тысяч рублей за приглашение на контрактную службу. Сумму житель республики будет получать за каждого убывшего в часть приглашенного кандидата. Для заключения договора необходимы только паспорт, ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты приглашающего.
Приглашать на службу по контракту могут:
- Друзья, родственники;
- Сотрудники военкоматов;
- Сотрудники администраций;
- Сотрудники территориальных ведомств и структур;
- Любые физические лица, которые привлекли кандидата.
Приглашать на службу не могут:
- Осужденные;
- Подследственные;
- Кандидаты, ушедшие в добровольческие отряды.
В сумму выплаты входят НДФЛ: при доходе до 5 миллионов рублей -13%, при доходе свыше 5 млн рублей –15%. Мера действует с 11 июля 2024 года.
Напомним, в Татарстане продолжается набор на военную службу по контракту, формируется именной батальон «Батыр». Желающие вступить в его ряды могут заключить контракт с Минобороны и получить повышенную выплату от республики — до 1,5 млн рублей. Важно лишь успеть подписать документы до конца июля. Добровольцам полагаются крупные единовременные и ежемесячные выплаты, а также большой пакет мер поддержки для всей семьи.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.