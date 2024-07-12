Татарстанцам начнут выплачивать по 100 тысяч рублей за приглашение на контрактную службу

Фото: Анна Сейтумерова

Жителям Татарстана начнут выплачивать по 100 тысяч рублей за приглашение на контрактную службу. Сумму житель республики будет получать за каждого убывшего в часть приглашенного кандидата. Для заключения договора необходимы только паспорт, ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты приглашающего.



Приглашать на службу по контракту могут:

Друзья, родственники;

Сотрудники военкоматов;

Сотрудники администраций;

Сотрудники территориальных ведомств и структур;

Любые физические лица, которые привлекли кандидата.

Приглашать на службу не могут:

Осужденные;

Подследственные;

Кандидаты, ушедшие в добровольческие отряды.

В сумму выплаты входят НДФЛ: при доходе до 5 миллионов рублей -13%, при доходе свыше 5 млн рублей –15%. Мера действует с 11 июля 2024 года.

Напомним, в Татарстане продолжается набор на военную службу по контракту, формируется именной батальон «Батыр». Желающие вступить в его ряды могут заключить контракт с Минобороны и получить повышенную выплату от республики — до 1,5 млн рублей. Важно лишь успеть подписать документы до конца июля. Добровольцам полагаются крупные единовременные и ежемесячные выплаты, а также большой пакет мер поддержки для всей семьи.