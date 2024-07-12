Бывший вице-премьер Татарстана вступил в должность главы Верхнеуслонского района

Фото: взято с сайта kzn.ru

Бывший вице-премьер Татарстана Евгений Варакин официально вступил в должность главы Верхнеуслонского района республики. Также он занимался восстановлением мирной жизни в подшефных республике Лисичанске и Рубежном. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди приоритетов в своей работе Варакин обозначил строительство водозабора в селе Лесные Моркваши, участие в республиканских и федеральных проектах и программах, поддержку сельского хозяйства, запуск промышленных парков. Отдельно он отметил важность оказания всесторонней помощи участникам СВО и их семьям.

— При вашей поддержке, при поддержке наших жителей и глав поселений, всей нашей команды я готов работать на благо района засучив рукава, приложив для этого все свои силы и возможности, — подчеркнул новый глава района.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов назначил Фаниля Аглиуллина исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики. Также он будет курировать восстановление подшефных городов Лисичанска и Рубежного.