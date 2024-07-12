Верховный суд Крыма признал право местных жителей на компенсацию из-за водной блокады
Верховный суд Республики Крым признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады полуострова, организованной Украиной. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
— Решение позволяет крымчанам обратиться в суд за получением компенсации морального вреда, понесенного в результате водной блокады, не доказывая факт блокады, — заметил он.
В начале июня Арбитражный суд Крыма принял решение взыскать с Украины сумму в размере более 3 трлн рублей в качестве возмещения убытков, причиненных энергетической блокадой полуострова.
Напомним, в ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен из-за подрыва опор на территории Херсонской области. Все четыре линии электропередачи, идущие с Украины, вышли из строя. Ситуация улучшилась после запуска энергомоста из Краснодарского края, который поэтапно заработал в мае 2016 года. Позднее в Крыму были введены новые мощности генерации: две новые ТЭС — «Таврическая» и «Балаклавская» — суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построена новая электростанция на Сакской ТЭЦ.
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