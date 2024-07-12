«Стадион надо использовать не только для футбольных вещей»: «Ак Барс Арену» проинспектировали перед стартом РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» собирается открыть еще один фан-шоп в центре столицы Татарстана, а администрация «Ак Барс Арены» собирается убрать решетки с трибун. Об этом стало известно после «небольшой инспекции» стадиона перед началом нового сезона Российской Премьер-лиги, который стартует 20 июля. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов и гендиректор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов заявили, что поле после концерта Басты привели в порядок, а сам стадион надо использовать не только для футбола. Подробнее — в материале «Реального времени».

Стереотип о Fan ID

Камнем преткновения российского футбола уже не первый год является карта болельщика, или Fan ID, без которой нельзя попасть на матчи РПЛ. После ее введения посещаемость стадионов резко упала, а болельщики некоторых команд даже устраивали бойкоты. Казанский «Рубин», для которого домашним стадионом является «Ак Барс Арена», столкнулся с нововведениями только в прошлом году после триумфа в Первой лиге — сезон 2022/2023 команда провела в ФНЛ, где Fan ID пока не вводят. И были некоторые вопросы, связанные с технической готовностью арены к системе. Однако, по словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, проблемы удалось решить.

— В том году привели все в порядок, и сезон прошел отлично с точки зрения этих сервисов. Поэтому в целом сегодня никаких таких больших капитальных вложений в стадион мы не делаем. Все работает штатно, — заверил он.

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов не стал приводить точное количество оформленных паспортов болельщиков и объяснил почему:

— Не все же люди, которые уже сделали Fan ID, гарантированно приходят на футбол. Цифры хорошие, тем более что на каждом матче Fan ID можно оформить перед входом на стадион.

— Надо забыть вообще этот стереотип [про сложность оформления карты болельщика] — Fan ID открыть вообще ничего не стоит, — добавил министр спорта. — Откроешь один раз — и потом всю жизнь с ним ходишь на любые мероприятия. Не только на футбол в Казани, на любой футбольный стадион клуба РПЛ.

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов не стал приводить точное количество оформленных паспортов болельщиков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ожидаемые проблемы с газоном после концерта Басты

Другой вопрос — состояние футбольного поля, которое неоднократно вызывало споры. На плохой газон постоянно жаловался бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, но это было три года назад. Однако недавно снова появились сообщения об испорченной траве на поле — после концерта рэпера Басты на «Ак Барс Арене», который прошел 9 июня.

— Это было ожидаемо, что после концерта чуть будут проблемы с газоном, но прошло буквально 10 дней — и все нормально восстановили. Это было планово, — уверил генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.

Генеральный директор стадиона Радик Миннахметов заявил, что газон после концерта Басты восстановили. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

То, что поле в порядке, заявили и Владимир Леонов, и Александр Айбатов.



— Поле позволяет показывать качественный футбол, остальное — за нами, — подчеркнул генеральный директор «Рубина».

Министр спорта отдельно остановился на «околофутбольных» мероприятиях:

— Все согласовано. Мы помним, были нарекания давным-давно, когда мы здесь пытались делать не только футбол, но и «околофутбол». Но здесь есть согласованность с клубом. Мы считаем, что стадион надо использовать не только для футбольных вещей. Это нормально, это международная практика. Просто надо делать это аккуратно, вовремя. Мы собаку съели на этом, много чего здесь было. И не каждый стадион в нашей стране, да и не только, может похвастаться — что мы тут только не проводили.

Возвращаясь к газону — по словам Радика Миннахметова, поле не без помощи агрономов и специальных служб выдержало казанскую 35-градусную жару. И вскользь упомянул о планах убрать решетки с гостевой трибуны, однако в этом вопросе нужно еще услышать мнение МВД:

— По линии безопасности много вопросов, но мы над этим работаем.

«Для Татарстана «Рубин» — это большой бренд»

Рассказал Владимир Леонов и о планах «Рубина» открыть новый фан-шоп. Сейчас функционируют два клубных магазина — на «Ак Барс Арене» и на Центральном стадионе.

— У клуба есть история, может быть, еще где-то в центре города сделать клубный магазин, потому что есть востребованность и спрос, — сообщил Леонов, объяснив это большим туристическим потоком: — Для Татарстана «Рубин» — это большой бренд.

Он выразил уверенность, что магазин будет популярным, так как сейчас все, что связано с медиа, набирает большие обороты.

Футбол нужно смотреть на стадионе

Что касается стадиона в целом, то тут, по словам Владимира Леонова, «никаких проблем и вопросов».

— Все мы решаем в рабочем порядке, благо есть полное понимание. Сегодня самое главное для нас — это открыть хорошо сезон, чтобы клубу прекрасно провести выезд и потом вернуться 27 июля уже сюда, на «Ак Барс Арену», — мы как раз таки встретимся с чемпионом нашей страны — питерским «Зенитом». Надеемся, придет много болельщиков, уже, насколько знаю, открыты продажи, продаются абонементы.

Как подчеркнул глава Минспорта, клуб в последние годы набрал хорошие обороты.

— Желаем «Рубину» удачи, в каждом матче ставить задачи и одерживать победы, потому что мы верим в нашу команду. Мы «Рубин» — нас не победить! Ну а мы, руководители структурных объектов нашей инфраструктуры Татарстана, вместе с Радиком [Миннахметовым, руководителем «Ак Барс Арены»], конечно, создадим максимальные условия для того, чтобы всем было здесь комфортно, всем тем зрителям, которые приходят на футбол, потому что его надо смотреть вживую. Футбол — это такое большое эмоциональное мероприятие, тем более отличная погода. Вот еще раз повторюсь, мы всё на стадионе привели в соответствие, все работает — система Fan ID, система безопасности, — заверил Владимир Леонов.

Что касается стадиона в целом, то тут, по словам Владимира Леонова, «никаких проблем и вопросов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Заведенный, эмоциональный в хорошем смысле, такой боевой человек»

Немного министр коснулся вопроса состава «Рубина» — клуб покинули полузащитники Михаил Костюков, Леон Мусаев, Мацей Рыбус, Лазар Ранджелович, защитник Александр Мартынович и, конечно же, вратарь Юрий Дюпин, который заменил в «Краснодаре» ушедшего в ПСЖ Матвея Сафонова. Вместе с тем в команду пришли вратарь Артур Нигматуллин, полузащитник Александар Юкич, вернулся нападающий Джоэль Фамейе и другие.

— Мы видим желание побеждать. Концовка сезона была замечательная. Понятно, что новый состав, ряд ребят, талантливых, к сожалению, как болельщик скажу, покинули клуб. Но надо видеть перспективу, надо двигаться вперед, надо работать с теми, кто сегодня есть, — заявил министр спорта.

Упомянул Владимир Леонов и главного тренера команды Рашида Рахимова, который в мае продлил контракт до 2026 года:

— Здесь, конечно, работа тренерского штаба, непосредственно главного тренера — он заведенный, эмоциональный в хорошем смысле, такой боевой человек. И я думаю, что с любым составом, который будет, «Рубин» всегда должен ставить самые высокие цели.

1 / 27 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов