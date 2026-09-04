Алексей Бывальцев: «У меня нет никаких обид на Алексея Кудашова»

Нападающий «Ак Барса» рассказал, в каких он отношениях с нынешним главным тренером «Автомобилиста»

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев в интервью «Реальному времени» рассказал, повлиял ли на его уход из «Автомобилиста» тренер Алексей Кудашов.

— После успешного сезона в «Амуре» у вас был далее непростой период в СКА, после чего вас обменяли в «Витязь». Почему не пошла карьера в Санкт-Петербурге?

— Психологически не справился. Когда переходишь в такую команду, переезжаешь в большой город, присутствует жажда — здесь и сейчас. Был какой-то юношеский максимализм. Хотел играть много, быть на первых ролях в команде. А нужно было просто перетерпеть трудности. Но в молодом возрасте это сложно осознать. Приезжаешь в СКА из «Амура» и думаешь — раз в Хабаровске я играл по 20 минут, значит, и тут должен столько же, иначе зачем я здесь. А поработал бы, перетерпел, и все бы наладилось со временем. Нужно было поговорить с тренерским штабом честно. Понять, что не так делаю, в какой роли меня видят в команде. И все бы встало на свои места.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Был тогда страх у вас разговаривать с тренерами?

— Со временем я понял, что ничего страшного в том, чтобы поговорить откровенно с тренерами, нет. Если тебя что-то не устраивает, обсуди это с тренером. Он же тебя не укусит в самом деле.

— В те годы СКА руководил Алексей Кудашов. В каких вы с ним отношениях были тогда и сейчас?

— В самых обычных. У меня нет никаких обид на него, все нормально.

— Повлиял как-то Алексей Кудашов на ваше желание остаться в «Автомобилисте»?

— Нет.

— А вы сами хотели остаться в «Автомобилисте» на следующий сезон?

— Скажем так, 50/50.

— Можно сказать, что фактор Анвара Гатиятулина сыграл решающую роль в том, что вы оказались в «Ак Барсе»?

— Да, определенно.

Евгений Романов