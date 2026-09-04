«Таков спорт, такова судьба» — Бывальцев о камбэке «Локомотива» за 33 секунды

Нападающий «Ак Барса» о финале Кубка Гагарина и сумасшедшей развязке в серии «Авангарда» и «Локомотива»

Фото: Сергей Козлов

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев в интервью «Реальному времени» высказался о финале Кубка Гагарина и пути «Локомотива» к чемпионскому трофею.

— Алексей, если вспоминать финал Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Насколько для вас ожидаемой получилась победа ярославского клуба?

— Ожидаемой я ее точно назвать не могу. Потому что «Ак Барс», на мой взгляд, хорошо провел финальную серию, здорово смотрелся. Шикарный второй матч в Ярославле получился для «Ак Барса», поэтому не все так однозначно было в этой серии. Мог результат и в пользу Казани сложиться.



— На ваш взгляд, почему «Ак Барс» уступил в двух последних матчах финала?



— Возможно, терпения не хватило в определенных вещах. «Локомотив» — очень сильная команда с опытными игроками, которые знают, как побеждать в чемпионских матчах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Впечатлил ли вас камбэк «Локомотива» в полуфинальной серии с «Авангардом» за 33 секунды до конца шестого матча? Не представляю, что творилось внутри у омских хоккеистов….

— Представляю, насколько было обидно ребятам из «Авангарда». Опустошение после серии точно было у них несколько дней. Таков спорт, такова судьба. Всего лишь 33 секунды… Ты упускаешь сначала победу в шестом матче, потом проигрываешь и в седьмом, снова ведя по счету. Такое эмоционально пережить непросто.

— Знаете, есть такое известное выражение: «Негативный опыт — это тоже опыт». А нужен ли был вообще такой болезненный опыт хоккеистам «Авангарда»?

— Посмотрим в этом сезоне. Сумеют ли они его пережить, стать сильнее после таких обидных поражений.

Евгений Романов