В Казани на поставку 39 троллейбусов выделят 1,4 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани на поставку 39 троллейбусов выделят 1,4 млрд рублей. Заказчиком тендера выступает МУП «Метроэлектротранс» столицы Татарстана, документ о заказе опубликован на сайте Госзакупок. Срок действия договора составляет 42 месяца с момента подписания.

Согласно договору подрядчик обязуется выполнить поставку 39 пассажирских троллейбусов МАЗ 303Т22 с аварийным автономным ходом до 2 км. Полный срок эксплуатации троллейбуса — не менее 10 лет или пробег не менее 600 тыс. км. Полная пассажировместимость — не более 88 человек.

Стоит подчеркнуть, что на реализацию проекта по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в Казани потребуется до 7 млрд рублей ежегодно.