В Подмосковье упал самолет «Суперджет» — погибло 3 человека
В Коломенском районе Подмосковья упал самолет «Суперджет». По предварительной информации, на борту было только 3 члена экипажа, сообщает ТАСС.
По предварительным данным оперативных служб, самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта. Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.
Крушение пассажирского легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17 произошло 10 июля в Татарстане. В результате крушения погибло три человека, еще один пассажир пострадал.
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