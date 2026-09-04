Темпы вылова лососевых в 2026 году упали почти в 2,5 раза относительно прошлого года
В Росрыболовстве назвали такие показатели плохими
С начала 2026 года российские рыболовы поймали около 90 тыс. тонн лососевых. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума.
— На данный момент поймано около 90 тыс. тонн, что практически в 2,5 раза меньше по сравнению с прошлым годом, — цитирует Шестакова ТАСС.
По его словам, такие показатели считаются плохими.
Ранее сообщалось, что Россия нарастила экспорт рыбы в Евросоюз в 1,7 раза. Как заявили в Росрыболовстве, рыба из РФ имеет большое значение для рынка Европы.
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