Темпы вылова лососевых в 2026 году упали почти в 2,5 раза относительно прошлого года

В Росрыболовстве назвали такие показатели плохими

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года российские рыболовы поймали около 90 тыс. тонн лососевых. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума.

— На данный момент поймано около 90 тыс. тонн, что практически в 2,5 раза меньше по сравнению с прошлым годом, — цитирует Шестакова ТАСС.

По его словам, такие показатели считаются плохими.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила экспорт рыбы в Евросоюз в 1,7 раза. Как заявили в Росрыболовстве, рыба из РФ имеет большое значение для рынка Европы.

Никита Егоров