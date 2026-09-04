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Темпы вылова лососевых в 2026 году упали почти в 2,5 раза относительно прошлого года

17:40, 04.09.2026

В Росрыболовстве назвали такие показатели плохими

Темпы вылова лососевых в 2026 году упали почти в 2,5 раза относительно прошлого года
Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года российские рыболовы поймали около 90 тыс. тонн лососевых. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума.

— На данный момент поймано около 90 тыс. тонн, что практически в 2,5 раза меньше по сравнению с прошлым годом, — цитирует Шестакова ТАСС.

По его словам, такие показатели считаются плохими.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила экспорт рыбы в Евросоюз в 1,7 раза. Как заявили в Росрыболовстве, рыба из РФ имеет большое значение для рынка Европы.

Никита Егоров

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