Количество миллиардеров в мире увеличилось на 8,2% по итогам 2025-го

Темпы роста стали максимальными за последние пять лет

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году количество долларовых миллиардеров в мире увеличилось на 8,2%, составив рекордные 3,795 тыс. человек, согласно данным аналитической компании Altrata, которая специализируется на исследованиях в области частного капитала.

Темпы роста стали максимальными за последние пять лет, что Altrata связывает с бумом в сфере искусственного интеллекта, ускорившего рост благосостояния по всему миру. Совокупное состояние миллиардеров достигло рекордных $15,1 трлн, увеличившись на 12,8%.

В мире насчитывается 29 сверхбогатых людей с состоянием свыше 50 млрд, их общее состояние составляет порядка 4,1 трлн — 27% капитала всех миллиардеров. Для сравнения: в 2017 году таких сверхбогатых было всего 10, и на них приходилось лишь 7,2% общего состояния миллиардеров.

Руководитель отдела исследований и аналитики Altrata Майя Имберг отметила, что бум в сфере искусственного интеллекта увеличил разрыв в состояниях миллиардеров. Хотя рост акций технологических компаний привел к рекордным состояниям, динамика капитала, связанного с акциями ИИ-компаний, может быть нестабильной.

Количество миллиардеров в Северной Америке в 2025 году возросло на 11,6%, быстрее, чем в любом другом регионе, достигнув 1,337 тыс. человек. В Европе число миллиардеров увеличилось на 7,9%, составив 1 тыс. 81, в то время как в Азии их стало на 6,5% больше — до 881 человека.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый миллиардер.

Никита Егоров