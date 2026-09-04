Названо количество электрокаров и гибридов в России
Гибридных машин почти вдвое больше, чем «чистых» электромобилей
По состоянию на 1 июля 2026 года в России насчитывается практически 230 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов. Эти данные представлены в отчете «Парк электрокаров и гибридов в России», пишет агентство «Автостат».
Из общего числа автомобилей 63% составляют подключаемые гибриды (PHEV), которые могут быть заряжены не только от систем рекуперации во время движения или от встроенного ДВС, но и от внешних источников питания, таких как уличные зарядные терминалы и бытовые розетки. Среди подключаемых гибридов Li Auto / Lixiang L7, Aito M5, Toyota Prius и Chevrolet Volt. На долю электромобилей (Battery Electric Vehicle — BEV) приходится 37%, которые функционируют на основе аккумуляторных батарей и используют исключительно электрические двигатели. К таким автомобилям относятся Nissan Leaf, Volkswagen ID.4, Audi e-tron, Porsche Taycan, «Москвич 3е», а также модели Tesla и Zeekr.
Интересно, что два года назад электромобили составляли более половины парка, но с тех пор их доля значительно сократилась в пользу подключаемых гибридов. Что касается марок российского парка электрокаров и гибридов на середину 2026 года, то китайский бренд Li Auto / Lixiang занимает лидирующую позицию, обладая почти 19,9% общего объема. На втором месте находится китайский производитель Voyah (13,7%), на третьем — японский Nissan (8,4%). Закрывают пятерку лидеров китайский Zeekr (7,7%) и отечественный Evolute (5,6%).
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