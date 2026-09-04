Пилот «Феррари» стал лучшим по итогам первой практики Гран-при Италии «Формулы-1»

Монегаск показал лучшее время круга, остановив хронометр на отметке в 1 минуту 23,008 секунды

Фото: Динар Фатыхов

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер одержал победу в первой сессии свободных заездов 13-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Италии, который состоялся 4 сентября. Монегаск показал лучшее время круга, остановив хронометр на отметке в 1 минуту 23,008 секунды. Его напарник по команде, британец Льюис Хэмилтон, занял второе место, отстав от лидера на 0,173 секунды. Тройку сильнейших замкнул гонщик Mercedes Джордж Расселл, который пришел на 0,304 секунды позже. Трансляцию вели в официальной группе «Формулы-1» во «ВКонтакте».

Вторая сессия свободных заездов на автодроме в Монце запланирована на более поздний срок в пятницу.

Также напомним, что четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» гонщик Red Bull Макс Ферстаппен 23 августа разбил свой болид на первом круге 12-го этапа сезона 2026 года — Гран-при Нидерландов. Нидерландец потерял контроль над автомобилем и врезался в барьер прямо на старте гонки.

Напомним, что в 2023-м гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1» выиграл Макс Ферстаппен.

Никита Егоров