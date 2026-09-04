С начала года в Татарстане выявили 25 нелегальных кредиторов

Для аферистов важно быстро через суд истребовать залог и продать жилье по заниженной цене

Фото: Реальное время

В январе — июне 2026 года Банк России выявил в Татарстане 25 субъектов с признаками нелегального кредитования, еще пять — с признаками незаконного публичного привлечения инвестиций граждан и одну компанию, действовавшую по схеме финансовой пирамиды. Информация о них передана в правоохранительные органы.

По данным регулятора, незаконные кредиторы в основном выдавали займы под залог или маскировали краткосрочные займы под операции комиссионной торговли. Благодаря использованию данных Росреестра и ФССП Банк России все чаще выявляет физлица и индивидуальных предпринимателей, которые на постоянной основе дают займы под залог квартир. Для таких «кредиторов» важнее не процент, а как можно быстрее через суд истребовать залог и продать жилье по заниженной цене; в аукционах часто участвуют связанные с ними лица. При этом кредиторов не останавливает тот факт, что залоговое жилье является единственным у заемщика.

Банк России предупреждает о серьезных рисках при обращении к нелегальным кредиторам: помимо завышенной стоимости займа, существует реальная угроза потери заложенного имущества. Регулятор регулярно публикует на своем сайте обновляемый «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Из‑за ограничений закона о персональных данных в списке не приводятся сведения о физических лицах и индивидуальных предпринимателях. Напоминают также, что частные лица и индивидуальные предприниматели не имеют законного права выдавать потребительские займы.

Ранее эксперты спрогнозировали будущее ключевой ставки ЦБ России.

Никита Егоров