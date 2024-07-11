Шестой созыв Госсовета Татарстана завершил работу, изменение ядерной доктрины, новый рейс на «Метеоре»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 11 июля.
- Сегодня прошло последнее, 55-е заседание Госсовета шестого созыва, на нем одобрили назначение Фаниля Аглиуллина вице-премьером республики, а также ввели новые ограничения на продажу алкоголя: с 22.00 до 10.00 запрещена продажа в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, за исключением ресторанов. Подробнее о других принятых законопроектах — в материале «Реального времени».
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- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в стране ведутся работы по пересмотру ядерной доктрины. По словам Пескова, специалисты обсуждают возможные изменения в концепцию, которые могут быть внесены в связи с дальнейшей эскалацией ситуации со стороны противников России.
- В Поволжье запущен новый водный маршрут «Великий Волжский путь», соединяющий Нижний Новгород с Сарапулом через Казань и Чебоксары. Это первый межрегиональный туристический маршрут, который позволит путешественникам из разных регионов ПФО насладиться красотами Волги и Камы.
- В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму более 108 миллионов рублей. Руководитель ООО «СК «Сигма-Стройсервис» обвиняется в мошенничестве с налоговыми декларациями, в результате которого он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
- Бывший начальник колонии №18 в Казани Азат Сафин признал вину в злоупотреблении полномочиями и был приговорен к условному сроку в полтора года. Сафин ранее был задержан по подозрению в получении взятки в виде бытовой техники и строительных материалов от заключенного. Суд счел, что полученное имущество осталось в колонии, и переквалифицировал обвинение с коррупции на злоупотребление полномочиями.
- Центробанк ужесточил борьбу с банковским мошенничеством, расширив перечень признаков подозрительных операций. С 25 июля банки будут обязаны приостанавливать переводы на счета, связанные с мошенничеством, а также учитывать информацию от других организаций о подозрительной активности клиентов. Новые меры призваны защитить граждан от финансовых махинаций.
- Сегодня в Представительском корпусе казанского Кремля состоялась встреча Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева и Владимира Шевченко — государственного деятеля, бывшего руководителя протокола президента России (в 90-х годах), бывшего советника президента России (в 2000—2011 годах).
В ходе встречи Минтимер Шаймиев вручил Владимиру Шевченко государственную награду Республики Татарстан — медаль «100 лет образования ТАССР».
- ФСБ предотвратила теракт в Адыгее, где злоумышленник планировал поджечь православный храм в Майкопе и убить священнослужителей. Преступник был задержан, у него изъяты компоненты для зажигательного устройства, флаг террористической организации и материалы, подтверждающие его намерение. Возбуждено уголовное дело.
- Исполнительный директор татарстанской компании «Кама», разработчика электромобиля «Атом», Харальд Грюбель получил российское гражданство. Это решение может быть связано с развитием проекта «Атом», серийное производство электромобиля запланировано на третий квартал 2025 года.
- Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября. Это заявление было сделано во время встречи Путина с главой китайского парламента Чжао Лэцзи на полях Парламентского форума БРИКС. Ранее участие в саммите уже подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
- Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в список террористов и экстремистов. Это произошло после того, как ее заочно арестовали по делу об участии в экстремистском сообществе и объявили в розыск.
- Российский экологический оператор выявил значительный рост жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов в Татарстане, сообщает пресс-служба организации. В цифровой сервис мониторинга сообщений граждан «РЭО Радар» с начала 2024 года поступило более 220 обращений.
Ключевые события 869-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские войска, действуя в составе группировки «Центр», взяли под контроль населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике, улучшив свое тактическое положение. Это уже вторая победа российских войск в ДНР за неделю, после освобождения Яснобродовки в начале недели.
- Заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетила войска Южного военного округа, где проверила качество медицинской помощи и взаимодействие с гражданскими больницами. В ходе визита она потребовала от подрядчиков ускорить реконструкцию корпусов военного госпиталя в Ростове-на-Дону, обратив внимание на проблемы с вентиляцией, которые ухудшают условия для раненых. Цивилева поручила завершить первый этап реконструкции уже к августу этого года, а весь проект — к концу года.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 520 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16 551 танк и другие боевые бронированные машины, 1 374 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 718 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 551 единица специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
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