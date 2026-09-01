ФХР подала апелляцию в CAS по вопросу участия российских хоккеистов

Конфликт возник после того, как 27 июля Совет ИИХФ подтвердил запрет на участие российских команд

Федерация хоккея России направила жалобу в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) в связи с решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) о запрете участия российских команд в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Конфликт возник после того, как 27 июля Совет ИИХФ подтвердил запрет на участие российских команд, несмотря на то что ранее Дисциплинарный совет ИИХФ отменил решение о продлении этого запрета.

После согласования всех необходимых условий с международной федерацией ФХР 31 августа подала полный текст жалобы непосредственно в CAS.

Слушания по делу назначены на конец октября 2026 года. Резолютивная часть решения будет объявлена сразу после завершения слушаний. В случае положительного вердикта CAS его решение станет обязательным для исполнения ИИХФ.

Дмитрий Зайцев