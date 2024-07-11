Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов
Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Напомним, 9 июня стало известно, что Юлия Навальная*, супруга российского политика Алексея Навального*, заочно арестована по делу об участии в экстремистском сообществе. Она объявлена в розыск.
Справка
*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*Алексей Навальный — включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.