Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов

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Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Напомним, 9 июня стало известно, что Юлия Навальная*, супруга российского политика Алексея Навального*, заочно арестована по делу об участии в экстремистском сообществе. Она объявлена в розыск.

