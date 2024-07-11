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Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов

16:02, 11.07.2024
Росфинмониторинг внес Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов
Фото: Реальное время

Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Напомним, 9 июня стало известно, что Юлия Навальная*, супруга российского политика Алексея Навального*, заочно арестована по делу об участии в экстремистском сообществе. Она объявлена в розыск.

Справка

*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

*Алексей Навальныйвключен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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