В Татарстане значительно выросло число жалоб от жителей на невывоз мусора

Фото: Олег Тихонов

Российский экологический оператор выявил значительный рост жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов в Татарстане, сообщает пресс-служба организации. В цифровой сервис мониторинга сообщений граждан «РЭО Радар» с начала 2024 года поступило более 220 обращений.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что за весь прошлый год по Татарстану было зафиксировано только 236 жалоб. Из них 188 связаны с нарушением сбора мусора и срывом графика вывоза.

Граждане также жалуются на неудовлетворительное содержание мест накопления отходов. Жители Советского и Зеленодольского районов Казани отмечают нехватку контейнерных площадок, соответствующих требованиям законодательства России. Это приводит к образованию стихийных свалок.



Отметим, в Казани за июнь на мусороперегрузочную станцию поступило свыше 4,5 тысячи тонн отходов. Из них при помощи желтых сеток, которые установлены во дворах домов, удалось собрать 100 тонн мусора.