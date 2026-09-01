Правительство РФ утвердит обновленную программу развития авиапрома до конца года

Правительство РФ утвердит обновленную программу развития авиапрома до конца года

Фото: Роман Хасаев

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что обновленная комплексная программа развития авиапромышленности РФ (КПГА) будет утверждена правительством до конца 2026 года. Предложенные механизмы получили поддержку президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

Часть решений уже одобрена и позволит обеспечить загрузку предприятий отрасли. В частности, планируется завершить строительство первых 74 самолетов по действующим контрактам и начать производство следующей партии.

На реализацию программы развития авиационной отрасли в текущем году будет направлено более 250 млрд рублей.

Действующая редакция программы развития авиаотрасли до 2030 года предусматривает поставку 990 самолетов для гражданской авиации:

142 единицы SSJ New;

270 единиц МС-21-310;

51 единица Ил-114-300;

113 единиц Ту-214;

12 единиц Ил-96-300;

105 единиц ТВРС-44 «Ладога»;

158 единиц «Освей» (ЛМС-192);

139 единиц «Байкал» (ЛМС-901).

Мантуров ранее отмечал возможность корректировки программы.