Владимир Путин: Россия будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани

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Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября. Об этом российский лидер заявил на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в четверг на полях Парламентского форума БРИКС, сообщает РИА «Новости».



— Передайте, пожалуйста, что мы ждем председателя Китайской Народной Республики в Казани, в России на саммите БРИКС 22—24 октября, — сказал Путин, обращаясь к Чжао Лэцзи.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил свой визит в Казань на саммит БРИКС.