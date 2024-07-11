Госсовет РТ одобрил назначение Фаниля Аглиуллина вице-премьером Татарстана

Фото: Максим Платонов

Сегодня на заключительном заседании Госсовета РТ шестого созыва депутаты рассмотрели предложение раиса РТ о назначении Фаниля Аглиуллина заместителем премьер-министра Татарстана. Бывший министр земельных и имущественных отношений должен отправиться курировать подшефные республике Лисичанск и Рубежное.

И.о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин выступил на заседании, отметив большой практический опыт работы Фаниля Аглиуллина, его лидерские качества. Сообщил, что на новой должности ему предстоит работа по восстановлению подшефных Татарстану городов, налаживанию деловых и культурных связей.

В соответствии со статьей 75 Конституции РТ, статьей 8 Закона РТ «Об исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан» татарстанский парламент постановил дать согласие на назначение Аглиуллина вице-премьером РТ. Депутаты проголосовали единогласно.

Василя Ширшова