В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму более 108 млн рублей

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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму в 108 млн рублей. Данная незаконная деятельность была выявлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщает пресс-служба СУ СК по Татарстану.

По версии следствия, руководитель ООО «СК «Сигма-Стройсервис» вносил ложные налоговые декларации о фиктивных контрактах с 49 партнерами. Обвиняемый уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 108 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В конце июня следственный комитет России по Татарстану также возбудил уголовные дела в отношении руководства ООО «ТеплоДом» по статье «уклонение от уплаты налогов». Сумма задолженности обвиняемого составила 114 млн рублей.