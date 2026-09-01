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Российская армия взяла под контроль Новопавловку в Запорожской области

12:19, 01.09.2026

Об этом сообщили в Минобороны

Российская армия взяла под контроль Новопавловку в Запорожской области
Фото: Артем Дергунов

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новопавловка Запорожской области. Это сделали подразделения группировки войск «Днепр», сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Червоная Криница Запорожской области, — добавили в ведомстве.

Напомним, недавно под контроль армии России перешли Рубежное и Новоандреевка в ДНР.

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