Злоупотребил на условный срок: в Казани вынесли приговор признавшему вину экс-начальнику колонии

Азат Сафин (слева) и его адвокат Ленар Мифтахиев. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Приволжский суд Казани в особом порядке рассмотрел уголовное дело бывшего начальника колонии-поселения №18 УФСИН по Татарстану Азата Сафина. Признавший вину в злоупотреблении полномочиями майор в отставке приговорен к лишению свободы условно на полтора года с таким же испытательным сроком, уточнили «Реальному времени» в суде.



Напомним, в январе текущего года Сафина задержали по подозрению в получении взятки имуществом в виде холодильника, шкафа, ножа и стройматериалов — всего на 100 тысяч рублей. В роли взяткодателя выступил один из осужденных, с которого, по версии силовиков, начальник колонии в 2022—2023 годах неоднократно требовал привезти в колонию бытовую технику, мебель и материалы для стройки.

После задержания подозреваемый написал явку с повинной, и был уволен со службы. А к финалу следствия его обвинение в коррупции переквалифицировали на злоупотребление полномочиями, придя к выводу, что полученное от осужденного имущество так и осталось в колонии.

На сегодняшнем заседании подсудимый полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке — без изучения доказательств и допросов свидетелей. Ходатайство было удовлетворено. Поэтому сразу после оглашения обвинения и изучения характеризующих материалов стартовали прения.

Представитель прокуратуры Приволжского района Радиф Файзрахманов просил для признавшего вину отставника ФСИН 2 года колонии общего режима. Адвокат обвиняемого Ленар Мифтахиев предлагал ограничиться уголовным штрафом.

Сегодня же судья Рамиль Гайфутдинов провозгласил обвинительный приговор.