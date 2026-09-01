«Ак Барс» подписал двусторонний контракт с нападающим Равилем Якуповым
Хоккеист может дебютировать в официальных матчах за казанский клуб в ближайшее время
«Ак Барс» в своих социальных сетях объявил, что нападающий Равиль Якупов подписал двусторонний контракт с казанским клубом сроком на один сезон.
В это межсезонье форвард прошел всю летнюю подготовку вместе с первой командой. Также Якупов принимал участие в матчах за «Ак Барс» на Кубке мэра Москвы.
Казанцы стартуют в регулярном чемпионате КХЛ 5 сентября. Первым соперником для «Ак Барса» в новом сезоне станет «Сибирь».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».