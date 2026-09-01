«Ак Барс» подписал двусторонний контракт с нападающим Равилем Якуповым

Хоккеист может дебютировать в официальных матчах за казанский клуб в ближайшее время

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» в своих социальных сетях объявил, что нападающий Равиль Якупов подписал двусторонний контракт с казанским клубом сроком на один сезон.

В это межсезонье форвард прошел всю летнюю подготовку вместе с первой командой. Также Якупов принимал участие в матчах за «Ак Барс» на Кубке мэра Москвы.

Казанцы стартуют в регулярном чемпионате КХЛ 5 сентября. Первым соперником для «Ак Барса» в новом сезоне станет «Сибирь».

Евгений Романов