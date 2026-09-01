Число погибших при наводнении в Непале превысило 1 тыс. человек

В посольство РФ поступили обращения о поиске 12 российских граждан, находившихся в зоне бедствия

Число погибших при наводнении в Непале выросло до 1 056. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию.

Россия внимательно следит за ходом поисково-спасательной операции в Непале, заявила сегодня официальный представитель МИД страны Мария Захарова. По состоянию на 31 августа в посольство РФ поступили обращения о поиске 12 российских граждан, находившихся в зоне бедствия.

Ранее было известно о 1 010 жертвах. Пропавшими без вести числятся 4,5 тыс. человек.

Наводнение случилось на прошлой неделе в результате схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. Резко поднялся уровень воды в реках Бхоте-Коши и Трисули.

Галия Гарифуллина