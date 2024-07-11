От Нижнего Новгорода до Сарапула: в Поволжье запустили новый водный маршрут через Казань

Фото: Инна Серова

Председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов анонсировал открытие нового водного маршрута Приволжского федерального округа. К проекту «Великий Волжский путь» полноценно присоединилась Удмуртия.

— Очень яркая и самобытная республика, они наши соседи, — подчеркнул Сергей Иванов. — Наконец-то у нас появляется связанный маршрут, который позволяет жителям регионов ПФО путешествовать по межрегиональным туристическим маршрутам.



Он начинается в Нижнем Новгороде и проходит через Чебоксары, Казань и Елабугу, а завершается в Сарапуле (Удмуртия). Этот маршрут соединяет не только города на реке Волге, но и города на реке Каме.

В интервью «Реальному времени» Сергей Иванов рассказал, что Татарстан активно разрабатывает проект «Великий Волжский путь» с соседними регионами. Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 18 июля начнет работать новый маршрут из Казани в Сарапул. Рейс будет выполняться один раз в неделю. Ожидается, что за неделю этим маршрутом воспользуются примерно 800 человек. Отправление из Казани будет в 6 часов утра, а время в пути составит около 12 часов. На следующий день «Метеор» отправится в обратный путь по тому же маршруту.

Руководитель департамента туризма Удмуртской Республики Юлия Бадаш отметила, что она рада открытию нового речного маршрута, несмотря на то, что уже прошла половина сезона. Напомним, навигация по Волге традиционно начинается в апреле.



Представители нижегородского туризма поблагодарили коллег за помощь в организации маршрута. По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, нельзя не радоваться тому, что туристический флот получил вторую жизнь. Он заявил, что сейчас на их маршрутах ходят семь единиц техники.

— Сейчас Нижегородский турфлот включает в себя пять «Валдаев» на 40—45 пассажиров и два «Метеора» на 120 мест каждый, — уточнил Яковлев. — Надеемся на то, что данное направление и дальше будет развиваться.

Олег Исаков