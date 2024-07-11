Исполнительный директор татарстанской компании «Кама» Харальд Грюбель получил российское гражданство

Фото: Максим Платонов

Исполнительный директор АО «Кама», компании-разработчика российского электромобиля «Атом», Харальд Грюбель получил российское гражданство. До этого он занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу АвтоВАЗа. О получении гражданства стало известно из указа президента России Владимира Путина.

— Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Грюбель Харальд Гюнтер, родившийся в 16 октября 1967 года в Германии, — говорится в указе.

Отметим, серийное производство российских электромобилей, производимых татарстанской компанией «Кама» начнется в третьем квартале 2025 года. В настоящее время итоговая цена автомобиля неизвестна, однако называется диапазон от 2,5 до 3,5 млн рублей.