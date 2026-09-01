Путин — об Играх кочевников: «Наша страна готова провести следующие в 2028 году в Казани»

Об этом президент заявил на заседании Совета глав государств — членов ШОС

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна готова через два года провести Всемирные игры кочевников в Казани. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств — членов ШОС.

— Вчера мы присутствовали на открытии проходящих в эти дни в Киргизии Игр кочевников, в которых принимают участие представители многих государств ШОС, в том числе Россия. Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани. Будем рады видеть команды из заинтересованных государств, — сказал он.

В ходе выступления Путин также сообщил, что доля нацвалют в расчетах России с партнерами по ШОС превышает 98%, а товарооборот страны с участниками организации превысил $400 млрд. Укрепление торговли между странами — одна из главных задач для объединения, подчеркнул российский глава.



В завершение встречи лидеры подписали и приняли итоговые документы, в том числе Бишкекскую декларацию.

Напомним, о том, что Всемирные игры кочевников в 2028 году пройдут в Казани, недавно говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Желание Татарстана принять соревнования министр спорта республики Владимир Леонов озвучивал в начале года.



Галия Гарифуллина