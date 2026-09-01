В пригороде Казани создали первый учебно-тренировочный полигон для МЧС

Аналогичные объекты планируют построить и в других федеральных округах

Фото: Мария Зверева

В пригороде Казани построили первый учебно-тренировочный полигон для МЧС. Об этом сообщил на брифинге в столице Татарстана советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

По его словам, объект создан при личной поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова и правительства республики. Это первый в регионе учебно-тренировочный полигон.

Аналогичные объекты планируют построить и в субъектах других федеральных округов, в частности в Московской и Свердловской областях. Также полигоны должны появиться в Красноярске и Донецке.

Напомним, общая стоимость полигона в Казани составила 1,3 млрд рублей. Согласно проектной документации, на территории предусматриваются многофункциональное здание с гостиничными номерами для размещения сотрудников, пожарное депо и спортивная инфраструктура с футбольным полем.

Галия Гарифуллина