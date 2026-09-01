Дегтярев и спецпосланник Трампа обсудили участие России в Олимпиаде-2028

Диалог состоялся в Бишкеке, где сейчас проходят VI Всемирные игры кочевников

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России Михаил Дегтярев и спецпосланник Трампа по глобальному партнерству Паоло Замполли обсудили участие России в Олимпийских играх — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Диалог состоялся в Бишкеке, где сейчас проходят VI Всемирные игры кочевников.

— Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи — Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся, — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, они с Замполли используют любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет временно отменил отстранение Олимпийского комитета России, которое действовало с октября 2023 года.

Галия Гарифуллина