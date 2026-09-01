Медучреждения Казани и Челнов эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования

В соцучреждения Казани и Челнов поступили сообщения о минировании

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня медучреждения Казани и Набережных Челнов эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования.

Сегодня с 8:00 медицинские учреждения, подведомственные Минздраву Татарстана, подверглись информационной атаке — в них поступили анонимные сообщения об угрозе минирования. Информация была оперативно передана соответствующим ведомствам. Проведена частичная эвакуация, произведен обход на предмет обнаружения посторонних предметов, пишет ТНВ со ссылкой на пресс-службу ДРКБ.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После проверки медучреждения вернулись к штатной работе.

Аналогичная ситуация произошла в Челнах, сообщает Chelny-biz.ru. Информация об угрозе минирования поступила в соответствующие ведомства, рассказали в пресс‑службе Горздрава. Угроза проверена, подозрительных предметов не обнаружено. Сейчас больницы и поликлиники возобновили работу в штатном режиме.

Галия Гарифуллина