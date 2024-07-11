Центробанк расширил перечень мошеннических операций

Фото: Арсений Губаев

С 25 июля 2024 года вступят в силу новые правила, направленные на усиление борьбы с банковскими мошенничествами. Банк России расширил перечень признаков, которые должны насторожить банки при совершении денежных переводов.

Новые меры:

Приостановка переводов на счета, ранее связанные с мошенническими операциями: банки обязаны будут приостанавливать переводы на счета, по которым их антифрод-системы выявили признаки мошенничества, даже если эта информация не передавалась в базу данных Банка России.

Учет данных от других организаций: банки должны будут учитывать информацию от операторов связи о подозрительной активности клиента (нехарактерные звонки, СМС-сообщения с новых номеров) перед переводом денег.

Приостановка переводов на счета фигурантов уголовных дел: если в банк поступит информация о возбуждении уголовного дела в отношении получателя средств, независимо от канала ее поступления, банк должен будет приостановить перевод.

«Период охлаждения» в два дня: вводится двухдневный период, в течение которого банк обязан будет приостановить перевод, если счет получателя занесен в базу данных Центробанка о случаях переводов без согласия клиента. Это позволит клиенту передумать и не совершить перевод, если он стал жертвой мошенников.

Старые меры:

Помимо новых мер, банки по-прежнему должны учитывать три признака подозрительных операций, установленные ранее:

Перевод на счета из базы данных Банка России о мошеннических счетах.

Нетипичная для клиента операция (по сумме, периодичности, времени, месту).

Попытка совершить операцию с устройства, ранее использовавшегося мошенниками.

Новые правила вступят в силу одновременно с законом о «периоде охлаждения», который также направлен на защиту клиентов от мошеннических действий.

Отметим, что ранее Министерство финансов России выступило за продление сроков проведения эксперимента по исламскому финансированию. Эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября 2023 года и продлится до 1 сентября 2025-го. В нем участвуют четыре региона: Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Участниками эксперимента могут стать юридические лица, включенные в реестр Центрального банка.



Анастасия Фартыгина