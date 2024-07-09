Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе

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Юлия Навальная, супруга российского политика Алексея Навального*, заочно арестована по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.



Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории страны.

В суде уточнили, что Юлия Навальная объявлена в международный розыск, так как «скрылась от органов предварительного следствия».