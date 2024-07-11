В Татарстане ограничили время и места для продажи алкоголя

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане приняли законопроект об ограничении времени и места продажи алкоголя на территории республики. За введение данных поправок единогласно проголосовали все депутаты Госсовета. Исключение было сделано только для ресторанов.

Госсовет также запретил продажу алкоголя с 22.00 до 10.00. Эти ограничения коснулись заведений общепита, которые расположены в многоквартирных домах. Исключением также стали рестораны. Согласно документу ограничения могут коснуться и заведений общепита, в которых площадь обслуживания гостей составляет 50 кв. метров.

В скором времени в Татарстане также пройдут обсуждения граждан об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Так, планируется установить дистанцию, которую должны соблюдать продавцы для реализации спиртного.