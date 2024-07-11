Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Адыгее

Фото: скриншот видео УФСБ по РТ

В Республике Адыгея удалось предотвратить террористический акт. По сообщению Центра общественных связей ФСБ России, злоумышленник планировал поджечь православный храм в Майкопе и убить священнослужителей и охранников.

По предварительной информации, преступник провел разведку местности, составил схему нападения и приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств. Кроме того, он собирался снять теракт на камеру и опубликовать видео в интернете, после чего скрыться за границей.

Во время обыска у подозреваемого изъяли запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства. Возбуждено уголовное дело.

Накануне ФСБ пресекла контрабанду в Челябинской области. Мужчину подозревают в контрабанде комплектующих для бронетанковой и боевой воздушной техники.