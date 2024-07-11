Российские военные взяли под контроль населенный пункт Восход в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе боевых действий в ДНР заняли более выгодные рубежи и взяли под контроль населенный пункт Восход, сообщили в Минобороны России.

— Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

В начале текущей недели Минобороны России также сообщило об освобождении населенного пункта Яснобродовка в Донецкой Народной Республике.