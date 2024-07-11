Фарид Мухаметшин: «Это вопросы не только сегодняшнего дня, но и будущего нашей республики»

Фото: Динар Фатыхов

«Внимание к этим проблемам надо будет серьезно усиливать», — обратился к депутатам председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин после споров вокруг ЕГЭ, обучения на родном языке, нехватки учителей и их низкой зарплаты. На заключительном заседании парламента шестого созыва он призвал подготовить предложения для правительства республики и обсуждения с депутатами Госдумы. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вы прежде всего народные избранники, люди надеются на вас!»



На заключительное заседание Госсовета РТ шестого созыва депутаты пришли в приподнятом настроении. В своем выступлении раис Татарстана высоко оценил работу татарстанского парламента, выразив надежду, что и у следующего созыва она будет столь же эффективной.

— Вы прежде всего народные избранники, люди обращаются к вам с самыми разными вопросами и надеются на вас. Знаю, что вы поддерживаете постоянную обратную связь с населением, оказываете помощь, встречаетесь с военнослужащими, ведете волонтерскую деятельность в разных сферах, большое спасибо вам! Это дает нам возможность еще лучше понимать первостепенные задачи, которые мы стараемся решать, в том числе в рамках национальных проектов и республиканских программ, которые направлены на повышение качества жизни граждан, — подчеркнул Рустам Минниханов.

На последней сессии парламента депутаты согласовали назначение вице-премьером РТ Фаниля Аглиуллина, который отправляется курировать восстановление подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного. Приняли поправки в закон о налоге на имущество организаций, в части налогообложения по кадастровой стоимости торговых и офисных зданий площадью от 1 000 кв. м. Правда, Эдуард Шарафеев предложил включить в перечень и ТЦ меньшей площади — от 500 «квадратов»:

— Объясню почему. В больших ТЦ, от 1 000 «квадратов», часть площадей зачастую пустует, они бесполезные, и аренда там намного ниже, чем в ТЦ площадью в 500 «квадратов». Такие небольшие торговые центры сдают в основном под «Пятерочки» и «Магниты», их владельцы и есть те рантье, которые живут на эти доходы, — пояснил парламентарий.

Госсовет Татарстана также запретил продажу алкоголя с 22.00 до 10.00 заведениям общепита в многоквартирных домах, за исключением ресторанов. Ограничения могут коснуться и заведений общепита, в которых площадь обслуживания гостей составляет 50 кв. метров.

«Результаты ЕГЭ выше среднероссийских показателей»

Оживленная дискуссия развернулась вокруг доклада министра образования РТ Ильсура Хадиуллина, который отчитался о реализации профильных программ в республике за минувший год. В частности, была обновлена материально-техническая база 112 образовательных организаций. Появились ставки советников-директоров школ по воспитанию. По программе «Земский учитель» 23 учителям, переехавшим в сельские школы, выплатили по 1 миллиону рублей.

— В сфере общего образования нашим приоритетом остается обеспечение высокого качества образования. В 2023 году аттестация выпускников проводилась в штатном режиме. Результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору в республике выше среднероссийских показателей, — сообщил министр.

По итогам прошлого года в Татарстане 199 стобалльников, из них девять выпускников получили 200 баллов по двум предметам. Результаты единого государственного экзамена этого года будут известны после 20 июля. По предварительным итогам среднереспубликанский результат выше среднероссийских значений по всем учебным предметам. Общее количество стобалльных результатов в этом году 361, или на 162 человека больше. Два ученика получили по 300 баллов, 19 детей получили по 200 баллов и 317 по 100 баллов.

Отдельно министр остановился на программе стратегического управления талантами. Масштабные мероприятия проводятся по направлениям науки, искусства и спорта. Большую роль играет олимпиадное движение. По эффективности участия в Российской олимпиаде школьников Татарстан занял второе место, а по количеству победителей и призеров — третье место, после Москвы и Московской области. «Наши школьники показывают высокую конкурентоспособность и на международных уровнях», — заметил Ильсур Хадиуллин.

«Всего семь детей на всю республику сдали экзамены по татарскому языку»

В рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квартиры в прошлом году получили 762 человека, в том числе семь участников специальной военной операции. По отдельной квоте в вузы поступил 191 человек из указанной категории.

По итогам года Татарстан занял второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов. В республике функционируют пять передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Это один из лучших показателей в стране. Пять вузов принимают участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» — это КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КГЭУ, КГМУ. В рамках университетского технологического предпринимательства татарстанские студенты завоевали 442 гранта размером 1 миллион рублей каждый.

После выступления министра несколько депутатов обратились к нему с вопросами. В частности, Раиль Шамсутдинов обозначил проблему с преподаванием на татарском языке в республике, учителей этого профиля осталось немного, даже в КФУ. Его интересовало, как министерство работает над этим вопросом. По словам министра, на педагогов сейчас учатся 7 045 студентов, из них порядка 60% — по полилингвальным направлениям.

К проблеме национального образования обратился и Ркаил Зайдулла, с горечью заметив, что в этом году в Татарстане лишь семеро детей сдали ЕГЭ по татарскому языку:

— О них уже писали в газетах и журналах, называя их патриотами. Но если подумать, семь татарских детей на всю республику сдали экзамен по татарскому — здесь нужно не радоваться и смеяться, тут надо сесть и плакать. Отсюда мой вопрос: например, этот наш ЕГЭ нельзя сдавать на другом языке, кроме русского. Поэтому не можем ли мы как-то продавить это через Москву? Это первый вопрос. Второй вопрос, если ученики сдают экзамен на татарском языке, нельзя ли им добавить 5—7 баллов при поступлении в вуз? Такое раньше практиковалось.

Министр ответил: «Смысла в том, чтобы сидеть и плакать, нет — надо работать. Поэтому мы должны пробуждать любовь среди учеников, изучающих татарский язык и литературу. Если в прошлом году было восемь детей, в позапрошлом — один ребенок, а в этом — семь. Это все — 11-й класс. Однако над этим нам надо работать. Что касается второго вопроса, на самом деле нужно сказать, что при поступлении в вуз предусматривается, что максимальный балл — 10. Поэтому 3 балла — если сдан экзамен по татарскому языку, есть желание поступить, наши вузы это учитывают. Мы не можем сдавать ЕГЭ на татарском, он у нас сдается на русском. К сожалению, сейчас нам вместе нужно делать все от нас зависящее».

«Оборот теневого рынка репетиторства в РТ — 1 млрд рублей»

Министру также задали вопросы о строительстве новых школ и детских садов, и он сообщил, что в этом году в республике строится 10 дошкольных учреждений и 11 школ. Беспокоила депутатов и нехватка учителей, и как признал Ильсур Хадиуллин, это действительно болезненная тема. Ежегодно 150 абитуриентов принимают по педагогическим специальностям, студенты получают стипендию по 15 тысяч рублей — в рамках программы поддержки учительства. В этом году в республике 3 908 бюджетных мест в педвузах, и пока заявления поданы лишь на половину из них.

— Особо желающих нет. Мы ведем работу со школами, открываем профильные классы, а обеспечение школ учителями, конечно, проблема очень серьезная. На сегодня, как и в прошлом году, нам не хватает 2,5 тысячи учителей. Больше всего — учителей математики, русского языка, даже иностранного, физики и химии, — сообщил министр.

Депутат Хафиз Миргалимов обратил внимание на жесткий контроль со строгими проверками при сдаче ЕГЭ, которые сильно угнетают детей: «Десять лет мы доверяем преподавателям, ученикам, ученицам, а на 11-й год такие рамки, как будто они преступники и преступницы. Почему такое недоверие?!» На сегодня действует единственная форма оценки знаний учащихся — это Единый государственный экзамен, поэтому в рамках закона действуем, отвечал министр. Он также добавил, что свои предложения по усовершенствованию экзамена подавала и республика.

Позднее Миргалимов и его коллега Фадбир Сафин подняли вопрос о необходимости лицензировать деятельность репетиторов: «Образовался громадный теневой рынок репетиторства, по нашим подсчетам, оборот только в Татарстане составляет около 1 млрд рублей»; «До обеда учитель, после обеда — репетиторы. Надо лицензировать их». Сафин также заявил, что в республике пора «возродить свой педагогический вуз», потому что в составе КФУ он все равно что «на большом океанском лайнере».

Раиль Шамсутдинов обратил внимание на проблему предоставленных самим себе во время школьных каникул учеников. По его словам, приходит много жалоб из районов, где школьники часто проводят время, разъезжая на квадроциклах. Громким шумом и лихой ездой недовольно местное население, к тому же дети травмируются. Как вариант решения проблемы депутат предложил организовать в школах диалог с родителями, чтобы те не покупали опасную технику детям.

В заключение Фарид Мухаметшин признал, что многие замечания высказаны по делу. Вопросов к организации ЕГЭ действительно много, и есть озабоченность состоянием изучения национальных языков, обучения на родном языке.

— Я полностью согласен, что это вопросы не только сегодняшнего дня, но и будущего нашей республики с ее многонациональным народом. Внимание к этим проблемам надо будет серьезно усиливать. Давайте в адрес Кабинета министров направим наши предложения, которые прозвучали, для того чтобы еще раз вернуться на правительственном уровне и посмотреть реальные возможности республики, — призвал он.

Поблагодарив за доклад министра, спикер парламента немного пожурил его за то, что тот не поднял другую, не менее злободневную проблему — зарплаты учителей. «Надо и об этом говорить, не бойтесь. Это вопрос крайней государственной важности», — поручил он.