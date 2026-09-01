В Казани заработал Центр кикбоксинга

Преподавателями стали титулованные спортсмены, в том числе мастер спорта России Рустем Зинатуллин и многократный победитель соревнований Олег Морозов

1 сентября в Казани на базе многопрофильного лицея №170 начал работу Центр кикбоксинга. За ходом тренировок понаблюдал глава города Ильсур Метшин, передает пресс-служба мэрии.

— Для нас важно, чтобы как можно больше детей занимались спортом по месту жительства, вели здоровый образ жизни. И главное, чтобы то, чему они здесь научились, применяли не на улице, а на ринге, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин, проверивший, как проходят тренировки.

Преподавателями центра стали титулованные спортсмены, в том числе мастер спорта России Рустем Зинатуллин и многократный победитель соревнований Олег Морозов.

В лицее №170 Метшин сегодня посетил праздничную линейку, осмотрел школьную столовую и встретился с активистами и старшеклассниками. Помимо центра кикбоксинга, в этом году на территории школы появилась и универсальная спортивная площадка. Там оборудованы хоккейная коробка, площадки с резиновым покрытием для баскетбола и волейбола, зона силовых тренажеров и дорожка до воркаута.

Метшин уточнил, смогут ли жители района пользоваться новой инфраструктурой во внеурочное время. По словам директора лицея, доступ к площадкам будет открыт.

Напомним, в конце лета в Казани открыли несколько спортивных объектов. В их числе — Центр фигурного катания, в котором располагается школа Алины Загитовой.

Галия Гарифуллина