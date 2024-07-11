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Дмитрий Песков заявил, что в ядерную доктрину России могут внести изменения

12:52, 11.07.2024
Дмитрий Песков заявил, что в ядерную доктрину России могут внести изменения
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о ведении работы по ядерной доктрине страны. Он добавил, что специалисты обсуждают внесение изменений в концепцию, сообщает «Интерфакс».

— Вы знаете что работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают, — рассказал пресс-секретарь журналистам.

Об изменении ядерной доктрины России в начале июня говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он добавил, что такое может произойти в условиях дальнейшей эскалации ситуации со стороны противников Москвы.

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