Дмитрий Песков заявил, что в ядерную доктрину России могут внести изменения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о ведении работы по ядерной доктрине страны. Он добавил, что специалисты обсуждают внесение изменений в концепцию, сообщает «Интерфакс».
— Вы знаете что работа по ядерной доктрине ведется, дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают, — рассказал пресс-секретарь журналистам.
Об изменении ядерной доктрины России в начале июня говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он добавил, что такое может произойти в условиях дальнейшей эскалации ситуации со стороны противников Москвы.
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