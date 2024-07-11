Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев вручил награду Владимиру Шевченко
Сегодня в Представительском корпусе казанского Кремля состоялась встреча Госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева и Владимира Шевченко — государственного деятеля, бывшего руководителя протокола президента России (в 90-х годах), бывшего советника президента России (в 2000—2011 годах).
В ходе встречи Минтимер Шаймиев вручил Владимиру Шевченко государственную награду Республики Татарстан — медаль «100 лет образования ТАССР».
Эта награда присуждена за большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана.
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