В Казани впервые покажут технику МЧС для борьбы со стихией

В экспозиции в рамках XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» будут представлены 84 единицы техники

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане впервые состоится XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». Ранее он постоянно проходил в Подмосковье в парке «Патриот». Об этом на брифинге на тему «О проведении XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026» сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

В экспозиции будут представлены 84 единицы техники от 230 организаций, в том числе два спасательных вертолета — Ми-38 Казанского вертолетного завода (стартовый заказчик — МЧС России) и Ка-226Т, который собирают в Башкирии, а также пожарный поезд.

Демонстрационная программа запланирована на 5 сентября. Вся техника будет показана в статическом режиме, посетители смогут осмотреть салоны.



Ранее сообщалось, что в пригороде Казани создали первый учебно-тренировочный полигон для МЧС. Аналогичные объекты планируют построить и в других федеральных округах.

Алсу Сабирзанова