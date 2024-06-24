14-й пакет санкций ЕС против России, режим ЧС в Севастополе, старт процесса по делу Finiko
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 24 июня.
- Европейский союз принял 14-й пакет санкций против России. В него также входит ограничение на транзит российского СПГ через европейские порты. Санкции введены против 116 физических и юридических лиц России, среди которые такие известные личности, как Полина Гагарина, Shaman (Ярослав Дронов), Арам Габрелянов и другие.
- Режим ЧС регионального характера введен в Севастополе, который накануне подвергся атаке ВСУ. Итоговое число пострадавших составило 153 человека, четверо погибли. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирное предложение Владимира Путина остается в силе, временные рамки для ответа озвучены.
- Старт процессу по делу о крипто-ОПС с ущербом в 209 миллионов рублей в 330 томах дал сегодня Вахитовский суд Казани. Чтобы разместить всех арестованных за Finiko, пришлось установить дополнительную «клетку». Как выяснило «Реальное время», в деле более 950 свидетелей обвинения, включая блогера Андрея Алистарова и Даниэля Магсумова, которого беглые «финикийцы» называли серым кардиналом проекта.
- Сегодня ночью в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, которые вчера совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в регионе. Двое террористов были нейтрализованы в Дербенте и трое в Махачкале. По предварительным данным, при нападении погибли 19 человек.
- Сегодня в Казани состоялось чествование спортсменов и тренеров Татарстана — победителей Игр стран БРИКС. С успешным выступлением на соревнованиях их поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов.
- На территории научно-исследовательского института «Платан», расположенного в подмосковном городе Фрязино, произошел пожар. По предварительным данным, жертвами происшествия стали восемь человек. Четыре этажа охваченного огнем здания полностью выгорели. Возбуждено уголовное дело.
- Джален Рейнольдс продлил контракт с баскетбольным клубом УНИКС. Новый контракт между игроком и командой будет действовать по схеме «1+1». Вместе с тем защитник казанской команды Эрик Грин покинет клуб по истечении контракта. Игрок перешел в клуб в 2023 году.
- В Костроме от ботулизма скончался один человек. Сообщается, что заразился он в Нижнем Новгороде. В Казани тем временем количество заболевших ботулизмом возросло до 20. Сегодня в столице Татарстана еще один человек обратился в инфекционную больницу с признаками ботулизма. Выписали из стационара еще четверых болевших. Роспотребнадзор республики обнаружил в салате «Лобио» ботулотоксин типа А.
- В Казани программа реконструкции многоквартирных домов к саммиту БРИКС выполнена на 92%. Работы полностью завершены в 34 домах. Необходимо провести реконструкцию еще пяти зданий. Так, дом по адресу ул. Вишневского, 3 будет готов к 30 июня. Сроки сдачи отодвинули из-за реконструкции пешеходного перехода возле парка им. Горького.
- День молодежи в Казани отпразднуют на площадке экстрим-парка «Урам». Хедлайнером мероприятия станет российская певица Ольга Серябкина. Мероприятие пройдет 29 июня. Программа рассчитана на весь день — с 10.00 до 22.00 посетителей ждут различные мастер-классы, спортивные соревнования и тематические площадки.
Ключевые события 852-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 176 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, а также 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 416 танков и других боевых бронированных машин, 1 348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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