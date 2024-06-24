Джален Рейнольдс продлил контракт с баскетбольным клубом «УНИКС»

Фото: Динар Фатыхов

Джален Рейнольдс продлил контракт с баскетбольным клубом «УНИКС». Новый контракт между игроком и командой будет действовать по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 49 матчах. В среднем за 22,2 минуты игрового времени игрок к себе в актив записывает 13,8 очка, 5,7 подбора и 1,5 результативной передачи.

Джален Рейнольдс не единственный игрок, который продлил контракт с казанским клубом. Так, «УНИКС» подписал новое соглашение с Маркосом Найтом. Контракт о продлении сотрудничества действует по схеме «1+1».

Разиль Самигуллин